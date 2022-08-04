Теория за один час: серия онлайн-дискуссий по комплексной публикации web-приложений

11 августа стартует проект «Теория за час: серия онлайн-дискуссий по комплексной публикации web-приложений». Раз в неделю компания BAKOTECH будет проводить созвон, где на повестке дня будет одна из 5 тем, актуальных для публикации приложения.

Программа онлайн-дискуссий:

11 августа — Комплексная безлимитная защита и идеальный Anti-DDoS. Опыт кибервойны в Украине по защите web-сайтов. Истории с киберфронта.

18 августа — Лучше поздно, чем никогда. Анонс новой линейки оборудования rSeries, VELOS и F5 OS.

25 августа — BAKOTECH Best Practices. Миссия: опубликовать приложение с минимальными затратами. Простой и сердитый способ симбиоза продуктов F5 AWF+ NPM.

1 сентября — Arbor от NetScout: как защитить инфраструктуру от DDoS-атак.

8 сентября — Network Performance Monitoring: как NetScout помогает обеспечить эффективную работу инфраструктуры.

В конце сессии спикеры ответят на вопросы аудитории и разыграют подарки. Но главное — вы узнаете, как:

защититься от DDoS-атак,

минимизировать затраты на поддержку software pack,

настроить архитектуру безопасной и продуктивной работы web-приложений,

обеспечить безопасное и стабильное функционирование приложений и многое другое.

Условия участия в дискуссиях: бесплатно, предварительная регистрация и подтверждение от организаторов обязательны. Время старта мероприятий — 12.00 по бакинскому времени. Язык онлайн-дискуссии: русский. Регистрация доступна по этой ссылке: https://bit.ly/3Qh8sZh.