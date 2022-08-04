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4 августа, 2022
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Теория за один час: серия онлайн-дискуссий по комплексной публикации web-приложений

BAKOTECH

11 августа стартует проект «Теория за час: серия онлайн-дискуссий по комплексной публикации web-приложений». Раз в неделю компания BAKOTECH будет проводить созвон, где на повестке дня будет одна из 5 тем, актуальных для публикации приложения.

Программа онлайн-дискуссий:

  • 11 августа — Комплексная безлимитная защита и идеальный Anti-DDoS. Опыт кибервойны в Украине по защите web-сайтов. Истории с киберфронта.
  • 18 августа — Лучше поздно, чем никогда. Анонс новой линейки оборудования rSeries, VELOS и F5 OS.
  • 25 августа — BAKOTECH Best Practices. Миссия: опубликовать приложение с минимальными затратами. Простой и сердитый способ симбиоза продуктов F5 AWF+ NPM.
  • 1 сентября — Arbor от NetScout: как защитить инфраструктуру от DDoS-атак.
  • 8 сентября — Network Performance Monitoring: как NetScout помогает обеспечить эффективную работу инфраструктуры.

В конце сессии спикеры ответят на вопросы аудитории и разыграют подарки. Но главное — вы узнаете, как:

  • защититься от DDoS-атак,
  • минимизировать затраты на поддержку software pack,
  • настроить архитектуру безопасной и продуктивной работы web-приложений,
  • обеспечить безопасное и стабильное функционирование приложений и многое другое.

Условия участия в дискуссиях: бесплатно, предварительная регистрация и подтверждение от организаторов обязательны. Время старта мероприятий — 12.00 по бакинскому времени. Язык онлайн-дискуссии: русский. Регистрация доступна по этой ссылке: https://bit.ly/3Qh8sZh.

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