Tencent впервые сообщил о снижении квартальной выручки

Крупнейший китайский технологический гигант Tencent впервые за всю историю компании сообщил о квартальном падении продаж.

На бизнесе Tencent негативно сказались регуляторные нормы правительства Китая, включая ограничение выдачи лицензий на релиз игр, а также правила, согласно которым подростки могут проводить за игрой только определенное количество времени. Кроме того, на финансовое положение компании отрицательно повлияли постоянные локдауны на фоне Covid-19.

С момента выхода на биржу в 2004 году компания Tencent демонстрировала двузначный рост выручки почти каждый квартал, но начавшееся в конце 2020 года ужесточение надзора Пекина за деятельностью крупных технологических компаний стало тормозить ее развитие.

Выручка Tencent во втором квартале, закончившийся у нее 30 июня, составила 134,03 млрд. юаней (19,67 млрд. долларов) против ожидаемых 134,6 млрд. юаней (19,76 млрд. долларов). Падение на 3% в годовом исчислении. Чистая прибыль составила 18,62 млрд. юаней (2,73 млрд. долларов) при ожидаемых 25,28 млрд. юаней (3,71 млрд. долларов). Падение в годовом исчислении составило 56%.

В период с июля 2021 по апрель 2022 года регулирующие органы заморозили утверждение новых игр, фактически запретив выпуск и монетизацию последних проектов, а за второй квартал компания запустила всего три мобильные игры. Выручка Tencent от игр на внутреннем рынке за отчетный период составила 31,8 млрд. юаней (4,67 млрд. долларов) — падение на 1%. На международном рынке выручка составила 10,7 млрд. юаней (1,57 млрд. долларов). При этом уменьшились поступления от крупнейших хитов, включая PUBG Mobile и Honor of Kings.

Доход от онлайн-рекламы составил 18,6 млрд. юаней (2,73 млрд. долларов) — на 18 % ниже, чем в прошлом году. Выручка от бизнеса WeChat увеличилась на 1% благодаря росту популярности видеоконтента платформы.

В целом с начала текущего года рыночная капитализация Tencent упала на 31,6%.

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