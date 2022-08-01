spot_img
1 августа, 2022
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеTencent разработал систему ИИ для восстановления поврежденных фотографий

Tencent разработал систему ИИ для восстановления поврежденных фотографий

Tencent

Инженеры крупнейшей китайской компании Tencent Holdings разработали систему искусственного интеллекта под названием GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), которая может восстанавливать поврежденные фотографии и снимки с низким разрешением.

Основываясь на данных двух ИИ-моделей, система за считанные секунды заполняет недостающие фрагменты фотографий реалистичными деталями, сохраняя при этом высокую точность и качество.

Обычно подобные проекты являются набором тонких настроек для существующих ИИ-моделей, обученных на различиях между искусственными и реальными изображениями. Специалисты Tencent считают, что такой подход часто приводит к некачественным результатам. Инженеры компании обучали модель NVIDIA StyleGAN-2, проводя ее по нескольким стандартным этапам процесса создания изображения. Такой метод позволил сохранить «идентичность» человека на исходной фотографии, делая акцент на основных чертах лица, таких как глаза и рот.

Можно бесплатно попробовать демоверсию GFP-GAN. Кроме того, авторы проекта опубликовали код системы, позволяющий любому реализовать технологию восстановления в своих проектах.

Проект пока что далек от совершенства, но даже на данном этапе предположения по отсутствующим фрагментам изображений представляются довольно точными. Исследователи предупредили, что небольшое изменение черт лица реальных людей все-таки возможны, и с очень высокими разрешениями система пока работать не может.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяSürətli şarj ilə təchiz edilmiş 5 ucuz smartfon
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»