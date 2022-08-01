Tencent разработал систему ИИ для восстановления поврежденных фотографий

Инженеры крупнейшей китайской компании Tencent Holdings разработали систему искусственного интеллекта под названием GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), которая может восстанавливать поврежденные фотографии и снимки с низким разрешением.

Основываясь на данных двух ИИ-моделей, система за считанные секунды заполняет недостающие фрагменты фотографий реалистичными деталями, сохраняя при этом высокую точность и качество.

Обычно подобные проекты являются набором тонких настроек для существующих ИИ-моделей, обученных на различиях между искусственными и реальными изображениями. Специалисты Tencent считают, что такой подход часто приводит к некачественным результатам. Инженеры компании обучали модель NVIDIA StyleGAN-2, проводя ее по нескольким стандартным этапам процесса создания изображения. Такой метод позволил сохранить «идентичность» человека на исходной фотографии, делая акцент на основных чертах лица, таких как глаза и рот.

Можно бесплатно попробовать демоверсию GFP-GAN. Кроме того, авторы проекта опубликовали код системы, позволяющий любому реализовать технологию восстановления в своих проектах.

Проект пока что далек от совершенства, но даже на данном этапе предположения по отсутствующим фрагментам изображений представляются довольно точными. Исследователи предупредили, что небольшое изменение черт лица реальных людей все-таки возможны, и с очень высокими разрешениями система пока работать не может.

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