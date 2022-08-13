spot_img
13 августа, 2022
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиСтатистика мировых продаж электромобилей за последние 10 лет

Статистика мировых продаж электромобилей за последние 10 лет

электромобилей

В 2011 году по всему миру продали около 55 тыс. электромобилей, в 2021 году — почти 7 млн. Данные приводит портал Elements.

электромобилей

В 2014 году крупнейшим рынком электромобилей были США, за ними шли Китай, Нидерланды, Норвегия и Франция. Но в 2015 году в Китае произошел резкий рост продаж сразу на 238% год к году. Благодаря этому страна вышла на первое место.

В 2021 году в Китае продали больше электромобилей, около 3,5 млн, чем во всех остальных странах, вместе взятых по итогам 2020 года.

Издание отмечает, что в Китае можно купить около 300 моделей электромобилей – это больше, чем в любой другой стране. Кроме того, в стране находится четыре из 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяДень системного администратора в Баку – ФОТО/ВИДЕО
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
994ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»