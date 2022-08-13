Статистика мировых продаж электромобилей за последние 10 лет

В 2011 году по всему миру продали около 55 тыс. электромобилей, в 2021 году — почти 7 млн. Данные приводит портал Elements.

В 2014 году крупнейшим рынком электромобилей были США, за ними шли Китай, Нидерланды, Норвегия и Франция. Но в 2015 году в Китае произошел резкий рост продаж сразу на 238% год к году. Благодаря этому страна вышла на первое место.

В 2021 году в Китае продали больше электромобилей, около 3,5 млн, чем во всех остальных странах, вместе взятых по итогам 2020 года.

Издание отмечает, что в Китае можно купить около 300 моделей электромобилей – это больше, чем в любой другой стране. Кроме того, в стране находится четыре из 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов.

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