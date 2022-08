Starlink V2 обеспечит спутниковый интернет на смартфонах с 2023 года

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) и президент T-Mobile Майк Зиверт (Mike Sievert) представили проект под названием Coverage Above and Beyond. Цель проекта — предоставление мобильной связи там, где недоступно покрытие сотовой сети.

«Starlink V2, который будет запущен в следующем году, будет передавать данные напрямую на мобильные телефоны, устраняя мертвые зоны по всему миру», — заявил Илон Маск.

Скорость соединения составит от 2 до 4 Мбит/с, этого будет достаточно для аудиозвонков и текстовых сообщений. Покрытие охватит всю континентальную часть США, Гавайи, часть Аляски, Пуэрто-Рико и территориальные воды страны.

Маск пояснил, что спутники Starlink следующего поколения, которые будут иметь «очень большие антенны» диаметром около 5-6 м, смогут использовать среднеполосный спектр PCS T-Mobile (от 1,91 до 1,995 GHz). Спутники будут запускаться с помощью новой ракеты Starship компании SpaceX.

Кроме того, автомобили Tesla также смогут подключаться к Starlink, заявил Маск.

