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31 августа, 2022
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Спутниковый интернет Starlink впервые появится на круизном лайнере

Starlink

Компания Royal Caribbean Cruises заявила, что стала первым оператором круизных лайнеров, использующим услуги спутниковой широкополосной связи Starlink от SpaceX. Это позволит вывести качество отдыха на новый уровень.

Партнерство Royal Caribbean и SpaceX – это попытка изменить традиционную ситуацию, когда на круизных морских лайнерах отсутствует качественный и недорогой доступ в сеть. Компания планирует установить Starlink к концу марта следующего года примерно на 50 судах, эксплуатируемых под брендами Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises.

По словам главы Royal Caribbean Джейсона Либерти (Jason Liberty), технология обеспечит на кораблях интернет-соединение, «меняющее правила игры». Это позволит повысить качество и доступность некоторых интернет-сервисов, требующих большой ширины канала, например, использования видеостримнговых служб и видеозвонков. Согласно заявлению SpaceX, интернет-сервис компании позволит сделать круизы Royal Caribbean «еще более роскошными».

Отметим, что 30 июня SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии связи США на предоставление спутникового интернета Starlink пассажирам и экипажам судов и самолетов, а также водителям грузовиков. Помимо круизной компании, SpaceX уже подписала предварительные соглашения с некоторыми коммерческими авиаперевозчиками для предоставления Wi-Fi на борту авиалайнеров.

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