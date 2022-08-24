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24 августа, 2022
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Sony представила кастомизируемый контроллер DualSense Edge

Sony DualSense Edge

В рамках игровой выставки Gamescom 2022 состоялся анонс контроллера Sony Dualsense Edge Wireless Controller. Это улучшенная версия беспроводного геймпада с дополнительными функциями и возможностями для кастомизации.

Sony DualSense Edge

Владельцы геймпада смогут переназначать или отключать отдельных кнопки, а также регулировать чувствительность и мертвые зоны стиков. Дополнительные настройки чувствительности также есть у триггеров DualSense Edge.

Контроллер Edge поддерживает несколько профилей управления, между которыми можно быстро переключаться. Он оснащен специальной функциональной кнопкой Fn, которая позволяет быстро изменять параметры геймпада, не отвлекаясь от игры.

У DualSense Edge сменные колпачки стиков и кнопки находятся на тыльной стороне. Колпачки отличаются различной формой, подходящей под игры различных жанров. Игроки смогут полностью заменять модули стиков. Sony будет продавать их отдельно. А также на контроллере есть дополнительные кнопки по сравнению с обычным DualSense.

Дата выхода и цена Sony DualSense Edge пока не сообщаются.

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