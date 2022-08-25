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25 августа, 2022
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Sony повысила цену на PS5 в связи с инфляцией во всех странах, кроме США

Sony PS5

Компания Sony объявила в своем блоге о том, что пересмотрела цену на консоли PlayStation 5. В качестве причины называется растущая в глобальных масштабах инфляция. Подорожание затронет рынки на территории Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Канады. В США поднятие цены на PS5 не планируется.

Обновленные розничные цены на PlayStation 5:

Европа

  • PS5 – 549,99 евро;
  • PS5 Digital Edition – 449,99 евро;

Великобритания

  • PS5 – 479,99 фунтов;
  • PS5 Digital Edition – 389,99 фунтов;

Япония

  • PS5 – 54,980 иен;
  • PS5 Digital Edition – 44,980 иен;

Китай

  • PS5 – 4,299 юаней;
  • PS5 Digital Edition – 3,499 юаней;

Австралия

  • PS5 – 799,95 австралийских долларов;
  • PS5 Digital Edition – 649,95 австралийских долларов;

Мексика

  • PS5 – 14,999 мексиканских песо;
  • PS5 Digital Edition – 12,499 мексиканских песо;

Канада

  • PS5 – 649,99 канадских долларов;
  • PS5 Digital Edition – 519,99 канадских долларов.

Отсутствие той или иной страны в списке регионов не означает, что ее не затронут корректировки, необходимо уточнять информацию у местных ретейлеров.

Ранее, когда у Sony спросили, рассматривает ли она повышение цены PS5, компания отказалась от комментариев.

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