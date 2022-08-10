Softprom расширил портфель решений для видеонаблюдения и видеоналитики с Incoresoft

Компанией Softprom, Value Added IT Distributor, в начале 2022 года было подписано дистрибьюторское соглашение с компанией Incoresoft, разрабатывающей решения в сфере видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей.
В соответствии с контрактом Softprom осуществляет продвижение и поставку программного обеспечения VEZHA в странах региона, включая Казахстан, Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.
VEZHA — программное обеспечение, разработанное компанией Incoresoft для систем видеонаблюдения и интегрированных комплексов безопасности.
Модули видеоаналитики VEZHA включают более 15 различных правил, в том числе: распознавание лиц и автомобильных номеров, определение позы человека, обнаружение оружия, детекция касок и многое другое.
Программное обеспечение Incoresoft VEZHA может использоваться, как самостоятельное решение, или совместно с программным обеспечением по управлению видео Milestone XProtect.
Решения Incoresoft покрывают потребности безопасных городов, банков, промышленности, ритейла, а также подходят для сферы образования и коммерческих объектов.
«Мы видим большой интерес со стороны партнеров и заказчиков к решениям Incoresoft. Программное обеспечение VEZHA очень активно развивается, обладает мощным функционалом и решает множество задач как существующих, так и новых объектов. С VEZHA наши партнеры могут решить любую задачу видеоаналитики для своих заказчиков», — Алена Швецова, Директор направления систем безопасности в Softprom, Страны СНГ и Грузия.