Softprom расширил портфель решений для видеонаблюдения и видеоналитики с Incoresoft

Компанией Softprom, Value Added IT Distributor, в начале 2022 года было подписано дистрибьюторское соглашение с компанией Incoresoft, разрабатывающей решения в сфере видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей.

В соответствии с контрактом Softprom осуществляет продвижение и поставку программного обеспечения VEZHA в странах региона, включая Казахстан, Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

VEZHA — программное обеспечение, разработанное компанией Incoresoft для систем видеонаблюдения и интегрированных комплексов безопасности.

Модули видеоаналитики VEZHA включают более 15 различных правил, в том числе: распознавание лиц и автомобильных номеров, определение позы человека, обнаружение оружия, детекция касок и многое другое.

Программное обеспечение Incoresoft VEZHA может использоваться, как самостоятельное решение, или совместно с программным обеспечением по управлению видео Milestone XProtect.

Решения Incoresoft покрывают потребности безопасных городов, банков, промышленности, ритейла, а также подходят для сферы образования и коммерческих объектов.