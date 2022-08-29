Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с CrowdStrike — лидером в области защиты конечных устройств

Value Added IТ-дистрибьютор в Центральной и Восточной Европе, подписал дистрибьюторское соглашение с CrowdStrike Holdings, Inc. (Nasdaq: CRWD) — мировым лидером в области кибербезопасности, с оценкой 4.9 из 5 баллов Gartner Peer Insight по решениям EDR и Endpoint protection.

Согласно контракту, Softprom займется продвижением и дистрибьюцией решений CrowdStrike в Азербайджане, Казахстане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. С CrowdStrike клиенты получают более эффективную защиту, более высокую производительность и точность расследования инцидентов ИБ, обеспечиваемые облачной платформой ThreatGraph. Также Crowdstrike предоставляет сервисы по расследованию инцидентов и проверки готовности к новым атакам.

С технологиями CrowdStrike клиенты получают платформу с одним легковесным и мультиплатформенным агентом для предотвращения взломов, безфайловых атак, защиту от программ-вымогателей и атак нулевого дня. Возможности платформы и лидерство CrowdStrike неоднократно были отмечены мировыми рейтинговыми агентствами такими как IDC, Gartner, Forrester Wave.

Основные отличия CrowdStrike и уникальные предложения: