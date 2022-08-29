Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с CrowdStrike — лидером в области защиты конечных устройств

Value Added IТ-дистрибьютор в Центральной и Восточной Европе, подписал дистрибьюторское соглашение с CrowdStrike Holdings, Inc. (Nasdaq: CRWD) — мировым лидером в области кибербезопасности, с оценкой 4.9 из 5 баллов Gartner Peer Insight по решениям EDR и Endpoint protection.
Согласно контракту, Softprom займется продвижением и дистрибьюцией решений CrowdStrike в Азербайджане, Казахстане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. С CrowdStrike клиенты получают более эффективную защиту, более высокую производительность и точность расследования инцидентов ИБ, обеспечиваемые облачной платформой ThreatGraph. Также Crowdstrike предоставляет сервисы по расследованию инцидентов и проверки готовности к новым атакам.
С технологиями CrowdStrike клиенты получают платформу с одним легковесным и мультиплатформенным агентом для предотвращения взломов, безфайловых атак, защиту от программ-вымогателей и атак нулевого дня. Возможности платформы и лидерство CrowdStrike неоднократно были отмечены мировыми рейтинговыми агентствами такими как IDC, Gartner, Forrester Wave.
Основные отличия CrowdStrike и уникальные предложения:
- Расследование мирового класса. Все накопленные данные с защищаемых хостов дополняются информацией об известных угрозах, и включают указания на известные хакерские группировки, которые стоят за выявленной атакой. Это дает возможность получить полную картину атак и определить наилучший подход к их устранению, что позволит построить проактивную и автоматизированную систему безопасности.
- Поддержка вендора 24/7 в поиске угроз. Falcon OverWatch активно ищет угрозы для клиентов. Профессиональная команда аналитиков — Threathunter работает круглосуточно и без выходных для проверки новых гипотез и поиска новых аномалий в инфраструктуре заказчика.
- Мультиплатформенность. Поддерживается защита инфраструктуры под управлением операционных систем Windows/Windows Server, Linux, Mac. Ключевым преимуществом является защита мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android.
- Открытость CrowdStrike. В рамках соглашения для партнеров Softprom и их клиентов будут доступны для тестирования все решения в портфеле вендора, без каких-либо ограничений по количеству защищаемых устройств и функционалу.