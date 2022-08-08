Скончался Рамин Алиназим оглы Махмудзаде

Сегодня в возрасте 86 лет скончался кандидат физико-математических наук, доцент Бакинского Государственного Университета Рамин Али Назим оглу Махмудзаде. В его лице азербайджанская общественность понесла невосполнимую потерю.

Рамин Махмудзаде родился 31 августа 1935 года в Баку. Всю свою жизнь он вел большую педагогическую и общественную работу. В начале 1970 годов он впервые организовал в Азербайджане в средней школе класс программистов — сначала в школе № 164, а затем — в № 134. В 1989 году руководил в Республике Всесоюзным Пилотным Проектом внедрения компьютеров в школы. Являлся председателем Жюри почти всех Республиканских Олимпиад по Информатике среди школьников. С 1989 года был руководителем команд на Всесоюзных Олимпиадах по программированию, а с 1994 года Международных Олимпиад по Информатике. С 2000 года он являлся Председателем Научно-Методического Совета по ИТ при Министерстве Образования Азербайджанской Республики. Имеет более 80 научных и педагогических печатных трудов. В 2005 году Указом Президента Азербайджана был награжден Орденом Славы.

Рамином Махмудзаде было опубликовано более 80 научных работ и около 50 книг по информатике и программированию. Во многих компаниях как в нашей стране, так и других странах мира успешно работают выпускники вузов, прошедшие школу Рамина Махмудзаде.

Выражаем глубокие соболезнования! Allah rəhmət eləsin!