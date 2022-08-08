spot_img
8 августа, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияСкончался Рамин Алиназим оглы Махмудзаде

Скончался Рамин Алиназим оглы Махмудзаде

Рамин Махмудзаде

Сегодня в возрасте 86 лет скончался кандидат физико-математических наук, доцент Бакинского Государственного Университета Рамин Али Назим оглу Махмудзаде. В его лице азербайджанская общественность понесла невосполнимую потерю.

Рамин Махмудзаде родился 31 августа 1935 года в Баку. Всю свою жизнь он вел большую педагогическую и общественную работу. В начале 1970 годов он впервые организовал в Азербайджане в средней школе класс программистов — сначала в школе № 164, а затем — в № 134. В 1989 году руководил в Республике Всесоюзным Пилотным Проектом внедрения компьютеров в школы. Являлся председателем Жюри почти всех Республиканских Олимпиад по Информатике среди школьников. С 1989 года был руководителем команд на Всесоюзных Олимпиадах по программированию, а с 1994 года Международных Олимпиад по Информатике. С 2000 года он являлся Председателем Научно-Методического Совета по ИТ при Министерстве Образования Азербайджанской Республики. Имеет более 80 научных и педагогических печатных трудов. В 2005 году Указом Президента Азербайджана был награжден Орденом Славы.

Рамином Махмудзаде было опубликовано более 80 научных работ и около 50 книг по информатике и программированию. Во многих компаниях как в нашей стране, так и других странах мира успешно работают выпускники вузов, прошедшие школу Рамина Махмудзаде.

Выражаем глубокие соболезнования! Allah rəhmət eləsin!

Предыдущая статьяXiaomi sərfəli qiymətə Projector 2S proyektorunu təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,155ФанатыМне нравится
992ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»