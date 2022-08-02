Samsung зарегистрировал товарный знак G-nusmas

В конце июля компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака G-nusmas в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Документы включают 3D-рендеринг будущего маскота, пишет SamMobile.
Маленький синий инопланетянин дебютировал еще в рекламе Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, но теперь у него появилось имя.
G-nusmas — это написанное задом наперед название Samsung с отделенной дефисом первой буквой. Возможно, Samsung рассматривает G-nusmas как отражение себя.
Вполне вероятно, что компания будет использовать новый товарный знак во время презентации Galaxy Unpacked, в рамках которой анонсирует новые складные смартфоны.
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