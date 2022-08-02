spot_img
2 августа, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияSamsung зарегистрировал товарный знак G-nusmas

Samsung зарегистрировал товарный знак G-nusmas

Samsung G-nusmas

В конце июля компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака G-nusmas в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Документы включают 3D-рендеринг будущего маскота, пишет SamMobile.

Маленький синий инопланетянин дебютировал еще в рекламе Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, но теперь у него появилось имя.

G-nusmas — это написанное задом наперед название Samsung с отделенной дефисом первой буквой. Возможно, Samsung рассматривает G-nusmas как отражение себя.

Вполне вероятно, что компания будет использовать новый товарный знак во время презентации Galaxy Unpacked, в рамках которой анонсирует новые складные смартфоны.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяAnTuTu опубликовал рейтинги самых производительных флагманов, субфлагманов и смартфонов среднего класса июля
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»