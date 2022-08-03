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3 августа, 2022
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Samsung запустил программу самостоятельного ремонта смартфонов

Samsung iFixit

Компания Samsung при поддержке iFixit запустила программу самостоятельного ремонта смартфонов. Пользователям доступны пошаговые инструкции для совершения манипуляций, также они могут обратиться с вопросом на форум iFixit.

Программа работает с большими ограничениями: комплектующие доступны только для моделей линеек Galaxy S20 и Galaxy S21, а также для планшета Galaxy Tab S7+. Кроме того, ассортимент комплектующих достаточно скудный — пользователи могут купить и самостоятельно заменить экран, зарядный порт или тыльную панель. Аккумуляторные батареи не предлагаются.

При покупке оригинального экрана, пользователь получит бирку для отправки старого экрана на переработку. Самая дорогая запчасть — это экран для Galaxy S21 Ultra за 233 доллара. А тыльные панели и зарядные разъемы – около 60-70 долларов. Samsung отметил, что цены могут измениться.

В будущем компания планирует расширить список поддерживаемых устройств и перечень компонентов, которые можно заменить самостоятельно.

На данный момент программа работает только в США.

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