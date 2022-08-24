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24 августа, 2022
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Samsung выпустил 98-дюймовый smart-телевизор Neo QLED за 33900 долларов

Samsung Neo QLED TV

Компания Samsung выпустила новый телевизор серии Neo QLED TV — модель KQ98QNB100. Панель имеет размер 98 дюймов по диагонали и обладает разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей). Есть поддержка стандартов HDR10, HDR10+ и HLG. Новинка характеризуется яркостью 5000 кд/м2 с возможностью переключением между 16384 уровнями.

За обработку изображения отвечает фирменный процессор Neo Quantum Processor+, который позволяет повышать качество обычных видеоматериалов до формата 4К.

Samsung Neo QLED оснащен высококачественной аудиосистемой формата 6.4.4 суммарной мощностью 120 Вт. Она объединяет шесть фронтальных динамиков, четыре верхних излучателя и четыре сабвуфера. Благодаря технологии Object Tracking Sound+ звук перемещается по экрану, следуя за объектом в каждой сцене.

Панель получила металлическую рамку толщиной 19,9 мм. В качестве программной платформы применяется операционная система Tizen OS. Есть поддержка ассистентов Bixby и Alexa.

Цена Samsung Neo QLED TV составляет 33900 долларов.

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