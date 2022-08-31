Samsung представил защищенный планшет Galaxy Tab Active4 Pro

Компания Samsung Electronics представила новое поколение планшета повышенной прочности Galaxy Tab Active Pro. Корпус устройства способен выдержать падение с высоты 1 м, а с комплектным чехлом — с 1,2 м. Сам планшет и перо S Pen, для которого есть слот в кейсе, выполнены в соответствии со стандартом IP68 — выдержат влияние пыли и влаги. Кроме того, планшет протестирован по военному стандарту MIL-STD-810H.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro оснащен TFT-дисплеем формата WUXGA (1920 × 1200 точек) и имеет размер 10,1 дюйма по диагонали. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5. Дисплей можно настроить на определение касаний в перчатках. Планшет построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon (модель не уточняется, предположительно Snapdragon 778G), оснащен 4 или 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Gb с возможностью расширения до 1 Tb с помощью карты microSD.

Основная камера разрешением 13 Мп (f/1.9), во фронтальной части установлена 8 Мп (f/2.0) камера. Емкость аккумуляторной батареи составляет 7600 мА·ч. В оснащение планшета также входят поддержка LTE, 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, NFC, 2 микрофона и Dual SIM (опционально). Толщина устройства составляет 10,2 мм, вес – 674 гр. Программная платформа – Android 12 с оболочкой One UI.

Новый Samsung Galaxy Tab Active4 Pro будет доступен с сентября на некоторых рынках Европы, а в Азии, Латинской Америке, Северной Америке и на Ближнем Востоке появится позже в 2022 году. Цена пока не называется.

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