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31 августа, 2022
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Samsung представил защищенный планшет Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Компания Samsung Electronics представила новое поколение планшета повышенной прочности Galaxy Tab Active Pro. Корпус устройства способен выдержать падение с высоты 1 м, а с комплектным чехлом — с 1,2 м. Сам планшет и перо S Pen, для которого есть слот в кейсе, выполнены в соответствии со стандартом IP68 — выдержат влияние пыли и влаги. Кроме того, планшет протестирован по военному стандарту MIL-STD-810H.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro оснащен TFT-дисплеем формата WUXGA (1920 × 1200 точек) и имеет размер 10,1 дюйма по диагонали. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5. Дисплей можно настроить на определение касаний в перчатках. Планшет построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon (модель не уточняется, предположительно Snapdragon 778G), оснащен 4 или 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Gb с возможностью расширения до 1 Tb с помощью карты microSD.

Основная камера разрешением 13 Мп (f/1.9), во фронтальной части установлена 8 Мп (f/2.0) камера. Емкость аккумуляторной батареи составляет 7600 мА·ч. В оснащение планшета также входят поддержка LTE, 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, NFC, 2 микрофона и Dual SIM (опционально). Толщина устройства составляет 10,2 мм, вес – 674 гр. Программная платформа – Android 12 с оболочкой One UI.

Новый Samsung Galaxy Tab Active4 Pro будет доступен с сентября на некоторых рынках Европы, а в Азии, Латинской Америке, Северной Америке и на Ближнем Востоке появится позже в 2022 году. Цена пока не называется.

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