Samsung представил мониторы Odyssey G70B и G65B с интегрированным центром Gaming Hub

В рамках выставки Gamescom 2022 компания Samsung представила два игровых монитора Odyssey G70B и Odyssey G65B. Особенность устройств заключается в наличии интегрированного центра Gaming Hub, через который можно получить быстрый доступ к потоковым сервисам Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna и Nvidia GeForce Now.

Монитор Odyssey G70B доступен в версиях с диагональю 28 и 32 дюйма. У него плоский IPS-экран с разрешением Ultra HD (4K), частотой обновления 144 Hz и временем отклика 1 мс (GtG). Говорится о совместимости с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, которые призваны повысить плавность игрового процесса.

Odyssey G65B выпускается в 27- и 32-дюймовой версиях. Он использует панель VA с разрешением QHD, частотой обновления 240 Hz, кривизной 1000R и поддерживает только AMD FreeSync Premium Pro.

Обе модели работают под управлением операционной системы Tizen. Мониторы поддерживают Wi-Fi 5, AirPlay 2, Bluetooth, Samsung DeX, Samsung Health и SmartThings. Новинки оснащены микрофонами для работы с голосовыми помощниками Alexa и Bixby. Кроме того, предусмотрен инструмент Game Bar, позволяющий просматривать и изменять ключевые настройки, в частности, время отклика и соотношение сторон.

В продажу мониторы Samsung Odyssey G70B и G65B поступят в четвертом квартале текущего года. Цены пока не называются.

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