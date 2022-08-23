Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A04 с аккумулятором на 5000 мАч

Компания Samsung Electronics представила новый бюджетный смартфон Galaxy A04 для международного рынка. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей), частотой обновления 90 Hz и максимальной яркостью 400 нит. В основе Samsung Galaxy A04 лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695, который работает в связке с 4/6/8 Gb ОЗУ и 32/64/128 Gb ПЗУ. Основная камера двойная, с датчиками на 48 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2.2).

Главное достоинство бюджетной модели – это емкая батарея на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки 15 Вт. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 GHz), Bluetooth 5.0, модуля NFC не предусмотрено. Габариты составляют 164,4 х 76,3 х 9,1 мм, вес — 192 гр. На Galaxy A04 установлена операционная система Android 12 с облегченной оболочкой One UI Core 4.1. Пользователям будут предложены следующие цветовые расцветки корпуса: черный, темно-зеленый, белый и бронзовый.

Кроме того, была представлена улучшенная версия новинки — модель Galaxy A04s, построенная на базе восьмиядерного процессора Samsung Exynos 850. Основная камера тройная: 50, 2 и 2 Мп. В смартфоне есть поддержка карт памяти microSD объемом до 1 Tb и модуль NFC. Также предусмотрен 3,5-мм разъем для наушников. Остальные параметры те же, что и у базовой модели.

Сроки начала продаж и цены на смартфоны пока не объявлены.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az