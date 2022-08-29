Samsung официально представил виртуального аватара компании G∙NUSMAS

В конце июля этого компания Samsung Electronics подала заявку на регистрацию товарного знака G∙NUSMAS в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

Сегодня компания официально представила нового сотрудника, который «прилетел с далекой-далекой планеты, непохожей на нашу» — нового виртуального аватара по имени G∙NUSMAS.

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«Благодаря серии загадочных событий это причудливое существо стало сверхсекретным инженером Samsung, помогая компании разрабатывать инновационные технологии, которые одновременно вдохновляют на творчество и расширяют возможности пользователей. Этот инопланетянин, известный как G NUSMAS, — новый виртуальный аватар, который скоро появится в Samsung. Идея создания G NUSMAS возникла из шутки, которую люди произносят всякий раз, когда Samsung выпускает новый уникальный продукт, — что Samsung, вероятно, наняла инопланетянина для проектирования и разработки своих инновационных технологий»,- говорится в пресс-релизе компании.

G∙NUSMAS создан для связи с молодым поколением, в частности с потребителями миллениалами и поколения Z. Название «G∙NUSMAS» — это «Samsung», написанное наоборот. Его родная планета Nowus-129, планета на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли, также является ссылкой на адрес штаб-квартиры компании, 129 Suwon в Южной Корее, наоборот.

Виртуальный аватар дебютирует на IFA 2022, а 2 сентября в соцсетях будет опубликована его история.

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