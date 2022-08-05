Samsung Gaming Hub получил поддержку сервиса Amazon Luna

Игровая платформа Samsung Gaming Hub была запущена в июне этого года. На момент запуска пользователи smart-телевизоров и мониторов Samsung серии 2022 года получили доступ к играм на таких площадках, как Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now и Google Stadia.

Теперь Samsung объявил, что облачный игровой сервис Amazon Luna стал частью платформы Samsung Gaming Hub, в результате чего в сервисе появилось еще больше игр.

«С добавлением Amazon Luna мы теперь предлагаем более 1000 игр на телевизорах Samsung Smart TV, что делает Samsung Gaming Hub местом номер один для потоковой передачи игр», — говорится в заявлении компании.

В настоящее время в Amazon Luna доступно более 250 игр. Для взаимодействия с сервисом через Samsung Gaming Hub можно использовать любой Bluetooth-контроллер или стандартный контроллер Luna.

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