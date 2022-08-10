Samsung Galaxy Buds 2 Pro: 24-битный звук, IPX7 и автономность 29 часов

В рамках презентации Galaxy Unpacked компания Samsung представила не только складной смартфон Galaxy Z Fold 4, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 4 и линейку smart-часов Galaxy Watch 5, но полностью беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro.

Новые наушники стали компактнее на 15% и легче прошлогодних Galaxy Buds Pro, поддерживают пространственное звучание и способны функционировать до 29 часов. Кроме того, была доработана эргономичная форма корпуса, чтобы они не выпадали из уха во время занятия спортом под музыкальное сопровождение. Наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX7.

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Galaxy Buds 2 Pro полностью матовые, без глянцевых вставок. Они имеют по два динамика — для высоких и низких частот, три микрофона с высоким соотношением сигнал/шум и поддержку 24-битного Hi-Fi Audio. Как и в предыдущей модели, в новых наушниках имеется функция активного шумоподавления, способная снизить окружающие звуки на 33 дБ и режим прозрачности. Есть функция распознавания голоса: когда владелец начинает говорить, музыка заглушается, а окружающие звуки усиливаются.

С выключенным шумоподавлением наушники способны проработать до 8 часов в режиме воспроизведения музыки и до 29 часов с учетом подзарядки от кейса. При активации шумоподавления автономность составляет 5 и 18 часов соответственно. Аккумуляторы на 61 мА·ч и 500 мА·ч (кейс).

Наушники подключаются по интерфейсу Bluetooth 5.3 Есть поддержка AAC, SBC, а также фирменного аудиокодека Samsung Seamless Codec HiFi, позволяющего передавать звук между устройствами Samsung без потерь. Новая модель получила функцию бесшовного подключения к телевизору.

Продажи Samsung Galaxy Buds 2 Pro начнутся 26 августа по цене 229 долларов. Доступные цвета — графитовый, белый и фиолетовый.

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