Samsung Galaxy Buddy 2: экран 120 Hz, Snapdragon 750G и 50 Мп камера

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy Buddy 2. Аппарат оснащен 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ (1080 x 2408 пикселей) и частотой обновления 120 Hz.

В основе Galaxy Buddy 2 лежит процессор Snapdragon 750G, в состав которого входят графический ускоритель Adreno 619 и 5G-модем. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 8 Мп (широкоугольная оптика) и 2 Мп (макрокамера). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез под 8 Мп селфи-камеру.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, слот для карты microSD и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты составляют 165,5 × 77 × 8,4 мм, вес — 198 гр. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом Samsung One UI.

Цена смартфона Samsung Galaxy Buddy 2 составляет ориентировочно 300 долларов.

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