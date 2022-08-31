«Самая популярная в мире игровая мышь» Logitech G502 получила обновленную версию в трех вариантах

Компания Logitech представила линейку игровых мышей G502 X. Отмечается, что это перезапуск «самой популярной в мире игровой мыши» G502, представленной в 2014 году.

В серии три модели — G502 X, G502 X Lightspeed и G502 X Plus. Новинки доступны как в проводном, так и в беспроводном исполнениях. Во всех моделях используются гибридные оптико-механические переключатели Lightforce, обеспечивающие минимальную задержку и тактильный отклик, и датчик Logitech G Hero 25K, гарантирующий, как утверждает производитель, «субмикронную точность».

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Мыши могут хранить в памяти до пяти пользовательских профилей. У них по 13 настраиваемых кнопок. Клавиша смены dpi съемная, что позволяет настроить дизайн под себя. Колесо поддерживает два режима: сверхбыстрый и пошаговый. Каждая модель представлена в двух цветовых исполнениях — белом и черном.

G502 X — проводная мышь весом 89 гр, цена -73 доллара;

G502 X LightSpeed – используется технология беспроводной связи LightSpeed (на 68% быстрее прошлого поколения) и поддерживает беспроводную зарядку через коврик PowerPlay. Вес: 99,7 гр. (в черном цвете) и 101,5 гр. (в белом). Цена -139 долларов;

G502 X Plus – та же LightSpeed, но также оснащена RGB-подсветкой LightSync с восемью светодиодами, которая отключается при накрытии рукой. Вес — 106 гр. Цена составляет 159 долларов.

Для модели G502 X Lightspeed заявлено до 140 часов автономной работы, для G502 X Plus — до 120 часов без подсветки или 37 часов с включенной.

Все модели Logitech поступят в продажу в сентябре.

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