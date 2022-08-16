Решение суда: Twitter передаст Илону Маску данные по спам-аккаунтам

По решению суда штата Делавэр компании Twitter надлежит собрать, изучить и предоставить документы по спам-аккаунтам адвокатам Илона Маска (Elon Musk). Именно аккаунты ботов и стали главной причиной разбирательства в суде после того, как Маск отказался купить Twitter.

Как отмечает Bloomberg, поделиться интересующей информацией о методике расчета доли ботов в ежедневной аудитории Twitter в октябре этого года под присягой должен будет Кайвон Бейкпур (Kayvon Beykpour). До мая текущего года он занимал должность руководителя направления потребительских продуктов Twitter. Список из 21 потенциального свидетеля судьей в рамках подготовки к слушанию дела был преимущественно отвергнут.

Таким образом, Маск в рамках судебного процесса добился своего, получив нужное решение. Пока неизвестно, какие шаги предпримут в Twitter и сколько времени это займет, поэтому о полной победе говорить пока рано.

Напомним, что ранее Twitter подал иск против Маска, поскольку тот отказался приобретать социальную сеть. Компания через суд собирается добиться выполнения соглашения.

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