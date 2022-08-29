Релиз симулятора Park Beyond с аттракционами, нарушающими законы физики, отложили до 2023 года

Издательство Bandai Namco и студия-разработчик Limbic Entertainment на Gamescom 2022 представили свежий трейлер симулятора парка развлечений Park Beyond, а также назвали новые сроки выхода игры.

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Park Beyond была официально анонсирована на открытии предыдущей выставки Gamescom, релиз ожидался на протяжении этого года. Теперь создатели игры объявили, что выход Park Beyond планируется в 2023 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S. Причину переноса разработчики не сообщили.

Главной особенностью игры стала возможность создавать аттракционы, нарушающие законы физики. Минимальные требования — процессор не ниже Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2500X, видеокарта от Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580, 8 Gb оперативной памяти.

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