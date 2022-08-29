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29 августа, 2022
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Релиз симулятора Park Beyond с аттракционами, нарушающими законы физики, отложили до 2023 года

Park Beyond

Издательство Bandai Namco и студия-разработчик Limbic Entertainment на Gamescom 2022 представили свежий трейлер симулятора парка развлечений Park Beyond, а также назвали новые сроки выхода игры.

Park Beyond была официально анонсирована на открытии предыдущей выставки Gamescom, релиз ожидался на протяжении этого года. Теперь создатели игры объявили, что выход Park Beyond планируется в 2023 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S. Причину переноса разработчики не сообщили.

Главной особенностью игры стала возможность создавать аттракционы, нарушающие законы физики. Минимальные требования — процессор не ниже Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2500X, видеокарта от Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580, 8 Gb оперативной памяти.

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