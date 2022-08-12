Redmi TV A65 2022: smart-телевизор с 65-дюймовым 4K-дисплеем за 312 долларов

Бренд Redmi представил в Китае новый недорогой smart-телевизор. Модель под названием Redmi A65 2022 получила 65-дюймовую панель с разрешением 4K. Экран телевизора имеет тонкие рамки со всех сторон. Частота обновления составляет 60 Hz, контрастность 1200:1, заявлен охват 78% цветового пространства DCI-P3.

За работу новинки отвечает четырехъядерный процессор (Cortex A53) в паре с 1,5 Gb оперативной и 8 Gb встроенной памяти. Как и другие устройства серии, он поддерживает функции Smart TV.

Redmi TV A65 2022 получил два стереодинамика с общей мощностью 16 Вт и поддержкой технологии DTS. Набор интерфейсов включает один порт HDMI 2.1, два HDMI 2.0, AV-разъемы, два коннектора USB Type-A и один S/PDIF. Для беспроводного подключения к сети предусмотрен модуль Wi-Fi (2,4 GHz). Используется операционная система Android TV с интерфейсом MIUI for TV.

Smart-телевизор Redmi TV A65 2022 уже поступит в продажу в Китае по цене 312 долларов.

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