Realme Buds T100: бюджетные TWS-наушники с автономностью 28 часов

Вместе со смартфоном Realme 9i 5G компания представила бюджетные беспроводные наушники Buds T100. Новинка получила доступную цену и неплохую автономность.

Realme Buds T100 оснащены 10-мм драйверами с композитной диафрагмой для более глубоких басов. В приложении Realme Link можно выбрать одну из трех предустановок эквалайзера: Bright для более четкого голоса, Balanced и Bass Boost+ с усиленными низами.

Новинка поддерживает игровой режим (снижение задержки до 88 мс), который активируется долгим нажатием на оба наушника. Модуль Bluetooth 5.3 обеспечивает не только быстрое и стабильное сопряжение, но и защиту от помех и сниженное энергопотребление. Также у наушников имеется функция шумоподавления AI ENC для телефонных звонков. Есть режим усиления громкости (с 97 до 102 дБ). Корпус наушников получил защиту от брызг по стандарту IPX5. По заявлению производителя, автономность самих наушников составляет до 6 часов, а с учетом подзарядки от кейса — до 28 часов.

Realme Buds T100 в черном и белом цветах выйдут 24 августа по цене18 долларов.

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