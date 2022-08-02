QNAP выпускает TS-h1090FU All-flash NAS U.2 NVMe для файловых серверов с малой задержкой, виртуализации и работы с 4K/8K

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, представила высокоплотный NVMe all-flash NAS TS-h1090FU с интерфейсом, использующим архитектуру U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD-накопителями для рабочих нагрузок, который обеспечивает высокую пропускную способность и малые задержки. Благодаря встроенному двухпортовому соединению 25GbE, слоту расширения PCIe Gen 4, надежности файловой системы ZFS и технологиям оптимизации твердотельных накопителей QNAP, TS-h1090FU обеспечивает исключительную производительность для файловых серверов с интенсивным процессом ввода-вывода данных, виртуализации, совместного редактирования видео в формате 4K/8K, эффективной работы с приложениями для резервного копирования/восстановления данных. Предприятия могут отказаться от гибридных массивов и выбрать TS-h1090FU, оптимально соответствующее требованиям Tier 2 с идеально низкой стоимостью за гигабайт.

«Линейка систем хранения all-flash QNAP предлагает отличное сочетание, надежности и емкости, обеспечивая предприятиям высочайшую производительность системы при минимальных затратах на хранение, — сказал отмечает Джейсон Ксю (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP. – Работающее на базе ZFS all-flash NAS TS-h1090FU с поддержкой 25GbE, оптимизировано для корпоративных хранилищ и гарантирует прекрасные перспективы для масштабирования при поддержки критически важных рабочих нагрузок».

TS-h1090FU с высокой плотностью размещения включает 10 отсеков для дисков, поддерживающих SSD-накопители U.2 NVMe PCIe Gen 4 или SSD-накопители SATA 6 Гбит/с в стоечном шасси формата 1U глубиной 58 см. NAS оснащен процессорами AMD EPYC серии 7002 второго поколения, поддерживает установку до 1 ТБ оперативной памяти DDR4 ECC с помощью 12 слотов Long-DIMM, и обеспечивает возможность сверхскоростного подключения по сети 100GbE для повышения производительности приложений, требовательных к полосе пропускания.

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TS-h1090FU, работающий под управлением операционной системы QuTS hero с файловой системой ZFS, уделяет первостепенное внимание целостности и защите ваших данных благодаря самовосстанавливающемуся хранилищу, почти неограниченному количеству моментальных снимков и управлению версиями. Дополнительные функции оптимизации SSD-накопителей включают объединение операций записи, TRIM и избыточную подготовку пула, помогающие достичь максимальной производительности и увеличения срока службы за счет инвестиций в SSD. Эксклюзивная технология QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) от QNAP помогает предотвратить одновременный отказ SSD, улучшая защиту данных и надежность системы.

QNAP TS-h1090FU доступен для азербайджанского рынка под заказ. Его примерная стоимость в MSRP находится в пределах от 12,499 до 20,999 AZN в зависимости от конфигурации. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.