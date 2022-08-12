QNAP представил сверхтихий NAS TS-410E с двумя портами 2.5GbE, предназначенный для мультимедийных центров и сред, чувствительных к шуму

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила новый NAS профессионального уровня TS-410E, предназначенный для мультимедийных центров и сред, чувствительных к шуму. Благодаря безвентиляторному охлаждению TS-410E обеспечивает высокоскоростной ввод-вывод. Устройство получило два порта 2,5GbE, слоты для твердотельных накопителей SATA, порты USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и выход 4K HDMI, а также отвечает запросам требовательных приложений, в которых используются передача больших файлов, потоковая передача, виртуальные машины или передача видеозаписей.

Компактный TS-410E подходит для различных сценариев использования, включая возможность вертикальной установки для большей эффективности. Он оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron J6412 (максимальная частота 2,6 GHz) с двухканальной оперативной памятью объемом 8 ГБ. Устройство получило четыре 2,5-дюймовых слота для твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с, обеспечивающих высокую скорость и стабильность чтения и записи. Пользователи могут гибко настраивать кэширование SSD для повышения производительности операций ввода-вывода в секунду в соответствии с требованиями к производительности. Поддерживается возможность «горячей» замены накопителей. TS-410E также обеспечивает шифрование AES-NI с аппаратным ускорением для обеспечения безопасности данных без снижения производительности. С двумя портами 2,5GbE скорость передачи до 5 Гбит/с может быть достигнута путем настройки объединения портов.

«TS-410E работает бесшумно, являясь идеальным хранилищем для сценариев использования, чувствительных к шуму. Кроме того, TS-410E подходит для массового, долгосрочного развертывания и расширения с доступной долгосрочной гарантийной поддержкой сроком до 7 лет», — сказал Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP.

Работая под управлением операционной системы QTS 5.0, NAS TS-410E поддерживает надежное хранение файлов, совместное использование, резервное копирование, синхронизацию и защиту данных. Он может работать как сервер Plex для потоковой передачи медиафайлов на мобильные устройства, компьютеры и телевизоры для мультимедийных развлечений.

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QNAP TS-410E доступен для азербайджанского рынка под заказ у официальных дистрибьюторов. Стоимость устройства в MSRP составляет 1,999 AZN. Гарантия составляет 3 года.