QNAP объявляет о выпуске инновационного программного обеспечения ADRA NDR для использования в коммутаторах QGD PoE с целью усиления уровня кибербезопасности

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, анонсировала инновационное программное обеспечение ADRA Network Detection and Response (NDR) для обновления коммутаторов QGD PoE (QGD-1600P и QGD -1602P) с целью усиления уровня кибербезопасности. ADRA NDR объединяет несколько функций обнаружения, анализа и реагирования на киберугрозы. Оно может обнаруживать программы-вымогатели в локальных сетях и блокировать подозрительные действия, чтобы помочь предприятиям предотвратить утечку конфиденциальных данных.

«Просто установив программное обеспечение QNAP ADRA NDR, вы можете превратить коммутаторы QGD в устройства кибербезопасности. В отличие от традиционных решений для кибербезопасности, ADRA NDR может заблаговременно выявлять и автоматически блокировать компроментирующие активности в вашей локальной сети, используя быструю проверку и ловушки для потенциальных угроз. Все эти и другие функции помогают защитить личные и конфиденциальные данные на NAS и серверах от вредоносных атак» — сказал Франк Ляо (Frank Liao), менеджер по продуктам QNAP.

Злоумышленники специально нацеливают свои атаки на устройства хранения, которые, как известно, содержат ценные личные и деловые данные. Являясь ведущим поставщиком сетевых хранилищ, компания QNAP накопила специализированные знания в области кибербезопасности и создала протокол ADRA NDR, который можно установить на коммутаторы PoE QGD-1600P и QGD-1602P. Это решение обеспечивает расширенную защиту для каждого NAS, сервера и клиента, а не только для продуктов QNAP. Функции обнаружения компроментирующих действий целевых программ-вымогателей в программном обеспечении ADRA NDR (включая выборочную проверку Threat Watch) выявляют враждебные действия на более ранних этапах атаки, не влияя на производительность сети. После обнаружения атак проводится дальнейший анализ для определения применимой политики реагирования, такой как помещение в карантин скомпрометированных клиентов и обеспечение того, чтобы они не повлияли на других пользователей в локальной сети.

Благодаря встроенной функции управляемой коммутации PoE коммутаторы QGD-1600P и QGD-1602P могут заменить существующие коммутаторы доступа, напрямую подключенные к конечным устройствам, добавляя функции безопасности без изменения исходной сетевой инфраструктуры. Враждебный трафик, поступающий и исходящий от подключенных конечных устройств, выборочно проверяется и анализируется для определения уровня угрозы для автоматической блокировки или ручной обработки. Порты 10GbE и 2,5GbE устройства QGD-1602P служат в качестве быстрых каналов для коммутаторов агрегации или NAS, повышая производительность топологии вашей сети.