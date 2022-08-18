Проект по созданию системы видеонаблюдения для автозаправочных станций ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»

Ни для кого не секрет, что камеры видеонаблюдения для АЗС являются надежным средством обеспечения безопасности. За последние 10 лет этот тренд к тому же стал и достаточно популярным. Сегодня мы познакомим вас с одним из успешных проектов в этой сфере, а именно — проектом внедрения систем видеонаблюдения для сети АЗС «ЛУКОЙЛ-Азербайджан». Более подробную информацию о ходе реализации проекта и предпосылках выбора бренда в интервью Infocity рассказывает главный специалист компании «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» Орхан Латифов.

— Какая задача стояла перед компанией?

— ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» — один из лидирующих розничных операторов на рынке нефтепродуктов Азербайджана. Предприятие было основано в 1993 году как первый зарубежный проект ПАО «ЛУКОЙЛ» в мире и на сегодняшний день владеет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в регионе. В 2021 году было принято решение о модернизации систем видеонаблюдения и контроля качества на объектах ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», которые на тот момент были оснащены устаревшими системами видеонаблюдения, большинство из которых работало в аналоговом режиме. К тому же у нас не было унифицированной системы хранения данных, возможности резервирования в центральном дата-центре и автоматизированной системы управления всеми процессами.

Приоритетной задачей для нас стало обеспечение бесперебойной оптико-волоконной связью все объекты. Также было необходимо унифицировать платформы видеонаблюдения на всех точках компании, обеспечить хранение видеоданных как на самих точках, так и в резервных копиях в центральном дата-центре. И в заключение была поставлена задача приобретения, наладки и запуска видеостены для ситуационного центра в головном офисе. Особое внимание уделялось возможности мгновенного доступа к камерам на всех точках с центрального ситуационного центра

— Как осуществлялся выбор бренда и оборудования для проекта?

— В процессе подготовки технического задания для проведения тендерного процесса мы сформировали технические требования к камерам видеонаблюдения, системам хранения данных, скорости оптико-волоконной сети и другим техническим аспектам. Конкретный бренд не был нами выбран, вследствие чего заявки на участие в тендере, объявленном нашей организацией, были поданы представителями нескольких брендов, довольно активно и плодотворно работающих в нашей стране. Нами были детально изучены аналогичные проекты, интеграция которых происходила как в Азербайджане, так и по всему миру.

— С кем в итоге было принято решение реализовать данный проект и почему?

— В результате анализа технических спецификаций предлагаемых продуктов, сопоставления взаимоотношения таких параметров, как цена и качество, а также оценки уровня профессионализма мы остановили свой выбор на компании ULTRA Technologies, которая предложила полноценное решение на продуктах мирового лидера в этой сфере — компании Hikvision. Помимо прочего, нами учитывались такие параметры, как отзывы и рекомендации, которые компания получала на нашем рынке, уровень сервиса, предлагаемого компанией своим клиентам, возможность предоставить и выполнить обязательства в крайне сжатые сроки, а также сроки поставки и условия гарантии и поддержи от партнера и вендора. В итоге проект был качественно и своевременно реализован профессиональной командой ULTRA Technologies. Мы же получили высококачественные продукты и программное обеспечение компании Hikvision. Также хочу отметить, что наша кооперация с компанией ULTRA Technologies включает в себя реализацию несколько успешных проектов, таких как построение системы видеоконференций в головном офисе, поставка источников бесперебойного питания и контракт на поддержку программного обеспечения 1С.

— Автозаправочные станции всегда являлись объектами повышенной опасности, которые требуют круглосуточной охраны. На сегодняшний день системы видеонаблюдения выступают невероятно мощными средствами и инструментами, позволяющими быстро реагировать на угрозы в режиме реального времени. Для реализации проекта ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» мы остановились на продукции компании Hikvision, так как решения этого вендора прекрасно соответствуют всем необходимым критериям поставленных задач. Компания «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» является для нас важным стратегическим партнером, поэтому главной задачей было выполнение работ качественно и в четко оговоренные сроки, что невозможно было бы осуществить без своевременных поставок оборудования. Поэтому в качестве поставщика мы выбрали нашего партнера в лице компании Gulfstream Distribution, являющейся официальным дистрибьютором бренда Hikvision в Азербайджане. Усилиями совместной командной работы нам удалось усовершенствовать систему видеонаблюдения и контроля качества на 21 АЗС «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», — отмечает Гамбар Мамедов, IТ-архитектор компании ULTRA Technologies.

— Каких результатов добилась компания после реализации проекта?

— В результате успешной реализации проекта объекты «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» получили оснащение современными камерами видеонаблюдения с высоким разрешением, возможности круглосуточной записи и резервирования данных, доступ из ситуационного центра к каждой камере в реальном режиме. Кроме того, данная система позволяет просматривать и анализировать архивные видеофайлы в случае каких-либо инцидентов. Безопасность сотрудников и клиентов имеет для нас первостепенное значение, а новая система видеонаблюдения гарантирует это, — подчеркнул в завершении интервью главный специалист ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» Орхан Латифов.

Gulfstream Distribution является ведущим IT-дистрибьютором на рынке Азербайджана, успешно развивающим такие направления как компьютерная и цифровая техника, IT инфраструктурные и облачные продукты, а также решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании 25 брендов, в числе которых мировые гиганты Cisco, Dell Technologies, Huawei, Acer, Canon, Checkpoint и др.

ULTRA Technologies является одной из ведущих IT-компаний Азербайджана и региона в целом. В сферу основной деятельности входят электронные решения, программирование, системная интеграция, решения по кибербезопасности, внедрение ИКТ-решений. Компания успешно действует уже более 23 лет и является официальным партнером всемирно известных IТ-корпораций (Dell Technologies, HPE, Cisco и т.д.) в Азербайджане, отличается новизной и динамикой развития.

Компания Hikvision Digital Technology Co., Ltd. — ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеонаблюдения и безопасности.