Представлены Xiaomi Buds 4 Pro — Hi-Res Audio и автономность 38 часов

Компания Xiaomi представила флагманские полностью беспроводные наушники Buds 4 Pro. Устройство имеет сертификацию Hi-Res Audio Wireless и предлагает внушительное время автономной работы.

Xiaomi Buds 4 Pro оснащаются 11-мм динамическими драйверами и флагманским 12-нм процессором. Наушники оборудованы тремя микрофонами, поддерживают систему активного шумоподавления до 48 дБ и технологию 360 Audio. Есть поддержка кодека LHDC 4.0.

Автономность составляет до 9 часов, с учетом кейса этот показатель увеличивается до 38 часов. Полностью наушники могут зарядиться всего за полчаса, подзарядка за 5 минут обеспечит дополнительные 3 часа прослушивания. Заявлена защита от воды по стандарту IP54.

TWS-наушники будут предложены в золотистом и черном исполнениях по цене 163 доллара. Прием предварительных заказов уже начался.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az