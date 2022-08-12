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12 августа, 2022
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Представлены Xiaomi Buds 4 Pro — Hi-Res Audio и автономность 38 часов

Xiaomi Buds 4 Pro

Компания Xiaomi представила флагманские полностью беспроводные наушники Buds 4 Pro. Устройство имеет сертификацию Hi-Res Audio Wireless и предлагает внушительное время автономной работы.

Xiaomi Buds 4 Pro

Xiaomi Buds 4 Pro оснащаются 11-мм динамическими драйверами и флагманским 12-нм процессором. Наушники оборудованы тремя микрофонами, поддерживают систему активного шумоподавления до 48 дБ и технологию 360 Audio. Есть поддержка кодека LHDC 4.0.

Автономность составляет до 9 часов, с учетом кейса этот показатель увеличивается до 38 часов. Полностью наушники могут зарядиться всего за полчаса, подзарядка за 5 минут обеспечит дополнительные 3 часа прослушивания. Заявлена защита от воды по стандарту IP54.

TWS-наушники будут предложены в золотистом и черном исполнениях по цене 163 доллара. Прием предварительных заказов уже начался.

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