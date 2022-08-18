Представлены смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с процессорами Dimensity

Компания Vivo представила смартфоны V25 и V25 Pro. Обе модели используют аппаратную платформу MediaTek. В качестве операционной системы на устройствах применяется Funtouch 12 на основе Android 12.

Базовая версия Vivo V25 оснащена 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и поддержкой стандарта HDR10+.

В основе лежит процессор Dimensity 900, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. Тройная основная камера объединяет следующие датчики: 64 Мп (OIS), 8 Мп (широкоугольная оптика) и 2 Мп (макромодуль). Фронтальная камера разрешением 50 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном.

Vivo V25 Pro получил 6,56-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и поддержкой стандарта HDR10+.

Смартфон построен на базе процессора Dimensity 1300 с фирменной системой охлаждения Bionic на основе испарительной камеры. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, вместимость встроенного накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера включает три датчика с разрешением 64 Мп (f/1.8, OIS), 8 Мп (f/2.2, широкоугольная оптика) и 2 Мп (датчик глубины). Селфи-камера имеет разрешение 32Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4830 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки FlashCharge мощностью 66 Вт.

Пока что известна цена модели Vivo V25 Pro – 453 доллара и 503 доллара за версии 8/128 Gb и 12/256 Gb соответственно. Смартфон поступит в продажу в Индии 25 августа.

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