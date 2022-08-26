Представлены смартфоны среднего уровня iQOO Z6 и Z6x

Компания iQOO представила новые смартфоны серии Z6. Модели iQOO Z6 и Z6x относятся к среднему ценовому сегменту.

Базовая модель iQOO Z6 оборудована 6,64-дюймовым IPS-экраном формата Full HD+ с частотой обновления 120 Hz. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 778G Plus, который работает в связке с 8/12 Gb ОЗУ и 128/256 Gb ПЗУ.

Тройная основная камера содержит 64 Мп датчик, 2 Мп модуль для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины. Во фронтальной части расположена 8 Мп камера. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч поддерживает быструю 80 Вт зарядку.

Модель iQOO Z6x оборудована 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и соотношением сторон 20:9. Аппаратная платформа включает процессор MediaTek Dimensity 810, 6/8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель стандарта UFS 2.2 емкостью 128/256 Gb.

В состав основной камеры входят датчики изображения на 50 и 2 Мп (макрообъектив). Фронтальная камера разрешением 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 44 Вт (с 0% до 50% за 33 минуты).

Оба смартфона получили адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3.5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цена iQOO Z6 и Z6x начинается с 250 и 175 долларов соответственно.

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