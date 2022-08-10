Представлены smart-часы Garmin Enduro 2 с автономностью до 46 дней

Компания Garmin выпустила второе поколение smart-часов Enduro. Новинка получила армированный волокном полимерный корпус с титановой задней крышкой и титановой рамкой.

Garmin Enduro 2 оснащены 1,4-дюймовым цветным сенсорным AMOLED-экран с разрешением 280 x 280 пикселей. Дисплей покрыт сапфировым стеклом Power Sapphire для дополнительной прочности. Есть влагозащита (10 ATM).

Часы имеют встроенную память объемом 32 Gb, в которой можно хранить до 2000 песен. Производитель утверждает, что время автономной работы в режиме только smart-часов составляет 34 дня, а при активации встроенной солнечной панели — до 46 дней. В режиме тренировки с включенным GPS автономность достигает 78 часов, с «солнечной подпиткой» — 96 часов. Технология SatIQ выбирает наиболее эффективный сигнал GPS, чтобы не тратить заряд попусту. В режиме экономии заряда часы могут проработать до 55 дней.

Часы поддерживают функции для здоровья и фитнеса, которые включают частоту сердечных сокращений, уровень стресса, кислорода в крови, отслеживание качества сна, «Батарея тела», «Фитнес-возраст» и другие. Для ночных тренировок в корпусе предусмотрен светодиодный фонарик. Устройство поддерживает систему бесконтактной оплаты Garmin Pay, приложения из Connect IQ, просмотр погоды, поиск телефона и ответы на уведомления.

Enduro 2 поставляются с нейлоновым ремешком, но они также совместимы с классическим силиконовым ремешком Garmin. Цена smart-часов — 1099,99 долларов.

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