Представлены OPPO Watch 3 и 3 Pro – первые в мире smart-часы на Snapdragon W5 Gen 1

Компания OPPO представила третье поколение флагманских smart-часов. На презентации были показаны две версии – базовая Watch 3 и Watch 3 Pro. Обе модели оснащены топовым процессором Qualcomm для носимых устройств.

OPPO Watch 3 получили плоский 1,75-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 430 х 372 пикселя. В Pro-версии установлен изогнутый 1,91-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 496 х 378 пикселей. В обеих моделях значение плотности пикселей на дюйм составляет 326 ppi. Максимальная яркость – 1000 кд/м2. Экран поддерживает функцию Always-On Display.

Дисплей изготовлен по технологии LTPO, за счет чего поддерживается динамическая регулировка кадровой частоты в широких пределах. При неиспользовании устройства кадровая частота может уменьшаться до 1 Hz. Благодаря этому существенно экономится заряд аккумулятора – на 15% в сравнении с обычными экранами AMOLED.

OPPO Watch 3 и 3 Pro — это первые часы, оснащенные процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, который дополняет сопроцессор OPPO Apollo 4 Plus. Он берет на себя функции управления во время бездействия или при сценариях, не требующих большой вычислительной мощи. Это тоже продлевает автономность. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, емкость накопителя – 32 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 550 мАч. При активном пользовании всеми функциями устройства автономность составляет 5 дней. Если пользоваться часами не так активно, то автономность достигает 15 дней. Есть поддержка быстрой зарядки: 10 минут подключения к зарядному устройству дают 24 часа автономной работы. Полная зарядка батареи занимает 65 минут.

Часы умеют измерять пульс и уровень насыщения крови кислородом. Pro-версия способна снимать ЭКГ. Есть поддержка 100 режимов тренировок. Watch 3 и Watch 3 Pro можно использовать как с Android-устройствами, так и с iPhone. Корпус у часов водонепроницаемый. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, NFC, GPS. Работают часы на Wear OS с оболочкой ColorOS Watch.

Smart-часы OPPO Watch 3 предлагаются за 237 долларов с силиконовым ремешком и за 252 доллара с кожаным. Pro-версия в аналогичных комплектациях стоит 297 и 311 долларов соответственно. Старт продаж в Китае намечен на 19 августа.

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