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1 августа, 2022
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Представлены цельнометаллические часы Casio, поддерживающие Bluetooth-подключение к смартфону

Casio

Японский производитель электронных устройств Casio выпустил цельнометаллические водонепроницаемые часы серии G-SHOCK под названием GM-B2100 с восьмигранным безелем.

Корпус, ремешок и безель часов изготовлены из нержавеющей стали. Корпус имеет ударопрочную конструкцию и обеспечивает водонепроницаемость до 20 АТМ. Устройство поддерживает зарядку Tough Solar от солнечной батареи и поддерживает связь со смартфонами через Bluetooth. Часы можно настраивать при помощи приложения.

Габариты составляют 44,4 х 49,8 х 12,8 мм, вес — около 165 гр. Срок службы батареи может составлять до 18 месяцев.

Устройство доступно в трех цветах корпуса: серебристый, черный и розовое золото. Цена в Японии составляет от 550 долларов. Старт продаж в этом месяце.

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