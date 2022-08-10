Представлена линейка smart-часов Samsung Galaxy Watch 5

Компания Samsung на презентации Unpacked 2022, помимо флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold 4 и смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip 4, представила линейку smart-часов Galaxy Watch 5. В серию вошли две модели — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro.

Galaxy Watch 5 выполнены в алюминиевом корпусе, а Pro-версия получила титановый корпус. Кроме того, премиальная версия имеет сапфировое стекло.

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Новинки оборудованы фирменным модулем Samsung BioActive Sensor, объединяющим три отдельных датчика, которые отслеживают более полную картину состояния здоровья пользователя: содержание кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и уровень стресса. В новых часах изменили кривизну заднего стекла и увеличили площадь его поверхности. Это позволяет датчику BioActive лучше контактировать с запястьем, что приводит к более точным показаниям. В часах также предусмотрена возможность измерения ЭКГ и мониторинга артериального давления. Появилась функция «обнаружения храпа» и система тренировки сна.

Galaxy Watch5 выпускаются в двух размерах: 40 мм с 1,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 396 х 396 пикселей и 44 мм с 1,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 450 х 450 пикселей. Pro-версия доступна в единственном варианте размера 45 мм и оснащается 1,4-дюймовым Super AMOLED-экраном на 450 х 450 пикселей.

Часы оснащены двухъядерным процессором Exynos W920, 1,5 Gb оперативной памяти и встроенным накопителем на 16 Gb. В 40-мм версии Galaxy Watch5 установлен аккумулятор на 284 мАч, а в 44-мм — на 410 мАч. Обе модели рассчитаны на 40 часов автономной работы. Galaxy Watch5 Pro оснащены более емким аккумулятором на 590 мАч, рассчитанным на 80 часов обычного использования или 20 часов непрерывной работы с активным GPS. Pro-версия поставляется с расширенными функциями GPS, например, есть поддержка GPX и возможность загружать пешеходные и велосипедные маршруты для использования в автономном режиме. Обе модели сертифицированы по американскому военному стандарту MIL-STD-810H, имеют защиту от воды и пыли (IP68, 5 АТМ). Устройства функционируют на Wear OS 3.5 с фирменным интерфейсом One UI Watch 4.5.

Samsung Galaxy Watch 5 будут предложены в вариантах Bluetooth и LTE по стартовой цене 279,99 и 329,99 долларов соответственно. Samsung Galaxy Watch 5 Pro будут доступны в вариантах Bluetooth и LTE по цене 449,99 и 499,99 долларов соответственно. Обе модели поступят в продажу с 26 августа.

Кроме того, компания выпустит Golf Edition с эксклюзивными циферблатами, двухцветным ремешком и неограниченным членством в приложении Smart Caddy. Серия Golf Edition будет доступна в трех размерах по цене от 329,99 долларов

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