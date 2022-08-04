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4 августа, 2022
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Представлена Insta360 Link — веб-камера с ИИ и записью 4K-видео

Insta360 Link

Китайская компания Insta360 выпустила одну из самых многофункциональных веб-камер на рынке, получившую название Link.

Insta360 Link

Новинка получила большой 1/2-дюймовый сенсор, поддерживающий запись видео 4K @ 30 fps или 1080p @ 60 fps. Благодаря фазовой автофокусировке камера может точно фокусироваться на объектах в кадре. Insta360 Link оснащена широкоугольным 26-мм объективом с диафрагмой f/1.8 и режимом HDR.

Веб-камеру можно закрепить на крышке ноутбука или монитора, а также установить на штатив с помощью классического резьбового крепления. Конструкция аксессуара позволяет поворачивать его на 90 градусов для съемки в портретной ориентации. В фирменном приложении можно активировать различные режимы съемки.

Предусмотрена функция отслеживания. Для ее активации достаточно недолго подержать перед объективом раскрытую ладонь, после чего камера будет удерживать человека в центре кадра, даже если он перемещается по помещению. Кроме того, есть поддержка управления жестами.

При обнаружении в кадре доски с записями Insta360 Link может автоматически сфокусироваться на ней, показав ее на весь экран. Наличие двух микрофонов обеспечивает работу функции шумоподавления. В камере есть режим приватности, когда она не просто выключается, но и опускает объектив вниз.

Цена веб-камеры Insta360 Link составляет 370 евро. Комплект с фирменным штативом будет предложен за 405 евро.

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