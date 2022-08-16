Представлен Xiaomi Smart TV 5A Pro с 32-дюймовым дисплеем за 215 долларов

Компания Xiaomi представила телевизор Smart TV 5A Pro под управлением операционной системы Android TV 11 с фирменной надстройкой PatchWall.

Устройство оборудовано 32-дюймовым дисплеем HD (1366 × 768 пикселей) и углом обзора 178 градусов. Панель имеет узкие рамки в боковых частях и сверху. Заявлено 85% охвата цветового пространства NTSC и 92% пространства DCI-P3. Есть поддержка технологии снижения задержки Auto Low Latency Mode (ALLM).

В основе телевизора лежит процессор с четырьмя вычислительными ядрами Cortex A55 и графическим ускорителем Mali G31 MP2. Объем оперативной памяти составляет 1,5 Gb, емкость встроенного флеш-модуля — 8 Gb.

Xiaomi Smart TV 5A Pro оборудован аудиосистемой мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Audio и Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, два интерфейса HDMI, два порта USB, сетевой контроллер Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем. Кроме того, есть поддержка AV1, H.265, H.264, H.263, VP8/VP9/VC1, MPEG1/2/4.

Ориентировочная цена новинки всего 215 долларов.

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