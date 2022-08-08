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8 августа, 2022
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Представлен Xiaomi Projector 2S

Xiaomi Projector 2S

Компания Xiaomi представила новый проектор под названием Projector 2S. Устройство оснащено четырехъядерной однокристальной системой Amlogic T982, которая на 100% быстрее, чем Amlogic T972. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость флеш-памяти — 16 Gb.

Проектор имеет разрешением 1080р, яркость 850 ANSI люмен и поддерживает всенаправленную автоматическую коррекцию при установке сбоку от экрана или на потолке. Заявлен 100% охват цветовой гаммы Rec.709.

Новинка оснащена двумя динамиками диаметром 1,75 дюйма мощностью 10 Вт, частоты воспроизводимого звука начинаются от 80 Hz. Имеются порты HDMI 2.1, USB 2.0 и разъем для наушников. Есть режим минимальной задержки 40 мс в играх.

Xiaomi Projector 2S предлагается на стадии коллективного финансирования по цене 470 долларов.

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