Представлен тонкий складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2

Компания Xiaomi представила второе поколение складного смартфона Mix Fold. Аппарат стал компактнее и технически мощнее. В сложенном состоянии толщина Xiaomi Mix Fold 2 составляет 11,2 мм, а в разложенном — всего 5,4 мм. Для сравнения, толщина разъема USB Type-C — 3, 74 мм. Вес устройства — 262 гр. Такой толщины удалось добиться в том числе за счет нового шарнира, который на 18% тоньше и 35% легче, чем у предшественника. В сложенном состоянии половины устройства плотно прилегают друг к другу без какого-либо зазора.

Смартфон оснащен внутренним дисплеем Eco OLED диагональю 8,02 дюйма и разрешением 2К. В отличие от стандартной OLED, Eco OLED – это технология с одним слоем, что позволяет сделать переднюю панель еще тоньше, кроме того, увеличивается яркость и улучшается цветопередача. Дисплей производится по технологии LTPO 2.0 и поддерживает автоматическую регулировку кадровой частоты в диапазоне от 1 до 120 Hz. Пиковая яркость — 1000 нит. Защиту обеспечивает ультратонкое защитное стекло нового поколения с толщиной 0,03 мм.

Внешний экран представлен 6,56-дюймовой матрицей AMOLED E5 с разрешением Full HD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Hz, яркостью до 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Оба экрана поддерживают автоматическую регулировку цветовой температуры в зависимости от условий освещения.

В основе Xiaomi Mix Fold 2 лежит флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость постоянной UFS 3.1 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная, с датчиками на 50 Мп (Sony IMX766, OIS), 13 Мп (сверхширокоугольная, f/2.4) и 8 Мп (телеобъектив, оптический зум 2х). Запись видео в формате 8К. Как и в моделях серии 12S, в смартфоне применяются алгоритмы Leica, отвечающие за цветопередачу. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт: 10 мин до 38% и 40 мин. до 100%. В оснащение также входят LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики Harman/Kardon и сканер отпечатков пальцев. Работает смартфон под управлением Android 12 с оболочкой MIUI Fold 13, разработанной специально для складных устройств.

Цены на Xiaomi Mix Fold 2: 12/256 Gb – 1335 долларов, 12/512 Gb – 1484 доллара, 12 Gb/1 Tb – 1781 доллар. Смартфон представлен в черном и золотом цветах корпуса только для рынка Китая и не будет доступен в других странах.

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