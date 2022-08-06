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6 августа, 2022
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Представлен смартфон Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A23 5G

Компания Samsung представила 5G-версию смартфона Galaxy A23, дебютировавшего в марте. Некоторые характеристики устройства не названы, но ключевым отличием, судя по всему, стал процессор.

На смену Snapdragon 680 пришел восьмиядерный процессор, модель которого не уточняется. Но согласно информации из базы данных бенчмарка Geekbench, речь идет о Qualcomm Snapdragon 695. Кроме того, то что Samsung не публикует никаких деталей о чипе, может свидетельствовать о намерении поставлять новинку с разными процессорами в разные страны.

Galaxy A23 5G получил 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+. Память и камеры остались без изменений. Объем памяти составляет 4/6/8 Gb ОЗУ + 64/128 Gb ПЗУ. Основная камера: 50, 5, 2 и 2 Мп, фронтальная разрешением 8 Мп.

В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.1, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, USB Type-C и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 165,4 х 76,9 х 8,4 мм, вес – 197 гр. Используется Android 12 с оболочкой One UI 4.1

Сроки начала продаж и цены смартфона Samsung Galaxy A23 5G пока не объявлены.

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