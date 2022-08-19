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19 августа, 2022
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Представлен смартфон Realme 9i 5G по цене от 188 долларов

Realme 9i 5G

Компания Realme представила новую модификацию смартфона Realme 9i. Версия с поддержкой сотовых сетей 5G отличается от базовой, причем и по дизайну, и по своей «начинке». Аппарат получил необычное оформление камеры и задней панели — без выделяющегося блока и с переливающейся поверхностью.

Realme 9i 5G

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения до 90 Hz.

Realme 9i 5G построен на базе процессора MediaTek Dimensity 810. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенного накопителя 64 – 128 Gb, которую можно дополнить картой microSD. Кроме того, есть функция виртуального увеличения ОЗУ на дополнительные 5 Gb за счет ПЗУ. Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 2 Мп макромодуль и 2 Мп портретная. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю 18-ваттную зарядку через порт USB Type-C. В оснащение смартфона также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS, аудиоразъем 3.5 мм, LDAC и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,4 x 75,1 x 8,1 мм, вес – 187 гр. Установлена операционная система Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Realme 9i 5G в расцветках Soulful Blue, Rocking Black и Metallica Gold поступит в продажу 24 августа по следующим ценам: 4/64 Gb – 188 долларов и 6/128 Gb – 215 долларов.

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