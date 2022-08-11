Представлен складной смартфон Moto Razr 2022 с флагманским процессором

Компания Motorola представила в Китае третье поколение складного смартфона Moto Razr. Новая модель существенно отличается от предшественника как визуально, так и технически. Компания наделила устройство флагманскими характеристиками, а цена стала существенно ниже.

Moto Razr 2022 получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Новинка является первым в мире смартфоном-раскладушкой с гибким экраном с кадровой частотой 144 Hz. Есть поддержка HDR10+. Экран защищен ультратонким стеклом. Снаружи установлен дополнительный 2,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 800 х 573 пикселей. Он служит для отображения времени и уведомлений, а также позволяет полноценно пользоваться всеми функциями гаджета вплоть до запуска игр. Для дисплея предусмотрено 9 виджетов.

Рама смартфона выполнена из авиационного алюминия. Складной шарнир третьего поколения стал еще прочнее, а благодаря функции Flex View можно открыть два приложения одновременно, сложив дисплей на 90°.

Смартфон построен на базе флагманского 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. За графику отвечает ускоритель Adreno 730. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8/12 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 3.1 — 128/256/512 Gb. Основная камера двойная: 50 Мп (f/1.8, OIS) и 13 Мп, 121° (широкоугольная, автофокус, угол обзора 121°). Благодаря внешнему экрану оба модуля можно использовать для съемки селфи. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. В оснащение также входят LTE, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, LDAC и боковой сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MYUI 4.0. Есть поддержка десктопного режима, доступного при подключении к внешнему монитору. Габариты устройства составляют: 166,99 х 79,79 х 7,62 мм (в разложенном виде), х 16,99 мм (в сложенном). Вес – 200 гр.

Цены в Китае на Moto Razr 2022:

8/128 Gb – 890 долларов;

8/256 Gb – 964 доллара;

12/512 Gb – 1083 доллара.

Смартфон уже доступен для предзаказа.

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