Представлен планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 с аккумулятором на 10 000 мАч

Компания Xiaomi представила планшет Mi Pad 5 Pro 12.4. Модель является немного улучшенной версией прошлогоднего Mi Pad 5 Pro на 11 дюймов. Увеличена диагональ экрана, дизайн стал более современным, а начинка осталась практически без изменений.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 получил IPS-экран c диагональю 12,4 дюйма с разрешением 2560 х 1600 пикселей, частотой обновления 120 Hz, яркостью до 500 нит и поддержкой HDR10. Рамки тонкие и одинаковой ширины со всех сторон.

Аппаратная платформа не изменилась, в основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 870. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6,8 или 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb. Карты памяти нет.

Основная камера двойная с датчиками на 50 и 2 Мп. Фронтальную камеру улучшили — в ней применяется датчик с разрешением 20 Мп. Увеличилась емкость аккумуляторной батареи – 10 000 мА·ч. Есть поддержка 67-ваттной зарядки, позволяющей восполнить 100% за 68 минут.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 получил порт USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала – его можно использовать как дополнительный экран вместе с ноутбуком или ПК. Планшет также оснащен адаптерами Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и двумя микрофонами. Габариты составляют 284,96 x 185,23 x 6,66 мм, вес – 620 гр. Работает новинка под управлением Android 12 с оболочкой MIUI 13 For Pad.

Цены на планшет в Китае: 6/128 Gb – 415 долларов, 8/256 Gb – 490 долларов, 12/512 Gb – 594 доллара.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az