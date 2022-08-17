Представлен планшет Moto Tab G62: экран 2K и аккумулятор на 7700 мАч

Компания Motorola представила в Индии планшет Moto Tab G62 под управлением операционной системы Android 12. Устройство будет доступно в модификациях с поддержкой 4G и без.

Moto Tab G62 получил 10,6-дюймовый дисплей формата 2К с разрешением 2000 × 1200 пикселей. Повышенной кадровой частоты нет. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 64 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Есть две камеры по 8 Мп, адаптеры Wi-Fi (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, GPS, аудиосистема с четырьмя динамиками и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 7700 мА·ч с 20-Вт зарядкой. Габариты составляют 251,2 × 158,8 × 7,45 мм, вес — 465 гр.

Цена планшета Moto Tab G62 без поддержки LTE составляет 200 долларов, с LTE — 225 долларов.

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