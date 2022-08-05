Представлен OPPO Reno8 Z: Snapdragon 695 и 64 Мп камера за 360 долларов

Компания OPPO представила смартфон средней ценовой категории Reno8 Z 5G. Аппарат оснащен 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

OPPO Reno8 Z построен на базе процессора Snapdragon 695, в состав которого входят ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.2 — 128 Gb.

Основная камера тройная: главный датчик на 64 Мп (f/1.7, EIS), 2 Мп (f/2.4) макромодуль и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5.1/5.8 GHz) и Bluetooth 5.1, GPS/Beidou/ГЛОНАСС/Galileo, контроллер NFC, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем, LDAC и водозащита (IPX4). Используется фирменная оболочка ColorOS 12.1 на базе операционной системы Android 12. Габариты составляют: 159,9 x 73,2 x 7,66 мм, вес – 181 гр.

Цена OPPO Reno8 Z 5G составляет 360 долларов. Доступные цвета корпуса: золотистый и черный. В продажу смартфон поступит 14 августа.

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