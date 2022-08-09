Представлен OnePlus Ace Pro: экран 120 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядка мощностью 150 Вт

Презентация смартфона OnePlus Ace Pro должна была состояться 3 августа, но ее отменили из-за обостренной ситуации вокруг Тайваня. Теперь отложенный анонс состоялся. Как и ожидалось, смартфон стал китайской версией OnePlus 10T, но дешевле и с определенными нюансами.

У OnePlus Ace Pro нет модификации с 8 Gb ОЗУ, но есть версия с 512 Gb накопителем. Кроме того, вместо OxygenOS установлена ColorOS. Остальные характеристики не изменились.

Технические характеристики смартфона OnePlus Ace Pro:

ОС: Android 12, ColorOS 12.1;

Дисплей: 6,7″, OLED, 20.1:9, 2412 × 1080, 120 Гц, тач 360 Гц, до 950 нит, 10-бит, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;

Оперативная память: 12/16 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.8, OIS, EIS), 16 Мп широкоугольная (Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 120°), 2 Мп макрообъектив (f/2.4);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.4);

Аккумуляторная батарея: 4800 мАч, быстрая зарядка 150 Вт (в комплект поставки входит блок на 160 Вт);

Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0), стереодинамики, LDAC, подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Габариты: 163 x 75,4 x 8,75 мм;

Вес: 203,5 гр.

Цены:

12/256 Gb — 520 долларов;

16/256 Gb — 560 долларов;

16/512 Gb — 635 долларов.

Продажи стартуют 15 августа.

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