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3 августа, 2022
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Представлен OnePlus 10T: Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядка мощностью 150 Вт

OnePlus 10T

Компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 10T, который стал упрощенной, более доступной версией OnePlus 10 Pro. Тем не менее по ряду параметров аппарат превосходит Pro-версию.

OnePlus 10T

Смартфон получил обновленное «железо», 16 Gb ОЗУ и систему охлаждения 3D Cooling System 2.0. В сравнении с 10 Pro аппарат лишился не только изогнутых краев экрана, но и фирменного переключателя беззвучного режима. В компании объяснили, что он занимает слишком много места, которое было решено использовать для установки более емкого аккумулятора, реализации более быстрой зарядки, а также расширенных возможностей подключения, которые включают 360-градусную систему антенн и технологию Smart Link.

В OnePlus 10T нет настроек от Hasselblad, как в 10 Pro, но зато применяется новый движок OnePlus Image Clarity Engine (ICE), который позволяет снимать фотографии быстрее и с большей детализацией. Аппарат умеет делать десятки изображений и выбирать лучшее из них для формирования финального снимка.

Технические характеристики смартфона OnePlus 10T:

  • ОС: Android 12, OxygenOS 12.1;
  • Дисплей: 6,7″, OLED, 20.1:9, 2412 × 1080, 120 Гц, тач 360 Гц, до 950 нит, 10-бит, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus;
  • Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;
  • Оперативная память: 8/12/16 Gb, LPDDR5;
  • Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;
  • Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.8, OIS, EIS), 16 Мп широкоугольная (Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 120°), 2 Мп макрообъектив (f/2.4);
  • Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.4);
  • Аккумуляторная батарея: 4800 мАч, быстрая зарядка 150 Вт (в комплект поставки входит блок на 160 Вт);
  • Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0), стереодинамики, LDAC, подэкранный сканер отпечатков пальцев.
  • Габариты: 163 x 75,37 x 8,77 мм;
  • Вес: 204 гр.

Цены на смартфон: 8/128 Gb — 649 долларов, 16/256 Gb — 749 долларов. В продажу OnePlus 10T поступит 29 сентября.

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