Представлен OnePlus 10T: Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядка мощностью 150 Вт

Компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 10T, который стал упрощенной, более доступной версией OnePlus 10 Pro. Тем не менее по ряду параметров аппарат превосходит Pro-версию.

Смартфон получил обновленное «железо», 16 Gb ОЗУ и систему охлаждения 3D Cooling System 2.0. В сравнении с 10 Pro аппарат лишился не только изогнутых краев экрана, но и фирменного переключателя беззвучного режима. В компании объяснили, что он занимает слишком много места, которое было решено использовать для установки более емкого аккумулятора, реализации более быстрой зарядки, а также расширенных возможностей подключения, которые включают 360-градусную систему антенн и технологию Smart Link.

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В OnePlus 10T нет настроек от Hasselblad, как в 10 Pro, но зато применяется новый движок OnePlus Image Clarity Engine (ICE), который позволяет снимать фотографии быстрее и с большей детализацией. Аппарат умеет делать десятки изображений и выбирать лучшее из них для формирования финального снимка.

Технические характеристики смартфона OnePlus 10T:

ОС: Android 12, OxygenOS 12.1;

Дисплей: 6,7″, OLED, 20.1:9, 2412 × 1080, 120 Гц, тач 360 Гц, до 950 нит, 10-бит, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;

Оперативная память: 8/12/16 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.8, OIS, EIS), 16 Мп широкоугольная (Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 120°), 2 Мп макрообъектив (f/2.4);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.4);

Аккумуляторная батарея: 4800 мАч, быстрая зарядка 150 Вт (в комплект поставки входит блок на 160 Вт);

Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0), стереодинамики, LDAC, подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Габариты: 163 x 75,37 x 8,77 мм;

Вес: 204 гр.

Цены на смартфон: 8/128 Gb — 649 долларов, 16/256 Gb — 749 долларов. В продажу OnePlus 10T поступит 29 сентября.

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