Представлен OmniVision OVB0A — сверхкомпактный датчик изображения на 200 Мп

Компания OmniVision представила новый датчик изображения OVB0A на 200 Мп. Это прямой конкурент 200 Мп сенсора ISOCELL HP3 компании Samsung.

OmniVision OVB0A представляет собой ультракомпактный 200 Мп датчик изображения с размером пикселя 0,56 мкм. Он будет использоваться в качестве основного широкоугольного сенсора тыльной камеры для флагманских устройств.

При съемке применяется биннинг 16-в-1, позволяющий делать 12,5 Мп снимки или записывать ролики [email protected] и [email protected], а также [email protected] в режиме HDR. По словам компании, подобное решение обеспечит высокое качество изображения и производительность даже в условиях низкой освещенности. Съемка в полном разрешении (16 384 x 12 288 точек) доступна на скорости 8 кадров в секунду. Заявлена поддержка технологии Quad Phase Detection (QPD), позволяющей снизить время фокусировки и точность захвата объекта в авторежиме.

Первые образцы сенсора OmniVision OVB0A станут доступны в четвертом квартале этого года.

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